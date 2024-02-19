Москва, 19 февраля, 2024, 19:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку уделить особое внимание укреплению финансового суверенитета и развитию международных платежей, следует из перечня поручений главы государства по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Обратить особое внимание на развитие международных платежей и механизмов проектного и акционерного финансирования в целях финансового обеспечения приоритетных инвестиционных проектов», — говорится в документе.

Ранее, в январе 2023 года Путин поручил правительству вместе с органами исполнительной власти российских субъектов и Банком России уделить внимание укреплению технологического суверенитета.

В ноябре 2022 года российский лидер заявлял, что необходимо создать новую систему международных платежей, которая была бы независима как от банковских структур, так и от вмешательства третьих стран.