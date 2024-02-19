Стокгольм, 19 февраля, 2024, 19:02 — ИА Регнум. Швеции нужно поддерживать высокий темп укрепления армии, чтобы быть готовой «нападению» России, заявил, 19 февраля Начальник военной разведки королевства Томас Нильссон.

Иван Шилов ИА Регнум

«Способность России совершить военное нападение на Швецию является главной угрозой для шведских сил обороны», — привело его слова минобороны королевства.

По словам Нильссона, шведским властям нельзя рассчитывать, что проведение Россией спецоперации на Украине даст Швеции дополнительное время на подготовку.

Кроме того, Нильссон заявил о «китайской и иранской угрозах» Швеции.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в опубликованном 9 февраля интервью американскому журналисту Такеру Карсону опроверг заявления западных политиков, будто Москва собирается нападать на страны Европы. Глава государства подчеркнул, что у России нет ни к кому территориальных претензий, и заявления о планах Москвы о нападении противоречат здравому смыслу.

После этой беседы Карлсон согласился с доводами Путина. Журналист подчеркнул, что нет никаких доказательств, подтверждающих намерения России на кого-либо напасть. Он назвал лжецами тех, кто говорит о российской угрозе.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев 2 февраля заявил, что Москва не собирается нападать ни на одну страну, что понимают все западные политики. При этом он подчеркнул, что в случае посягательств на целостность России, будет мгновенный адекватный ответ.