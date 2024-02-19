Москва, 19 февраля, 2024, 18:13 — ИА Регнум. Директор «Ленфильма» Фёдор Щербаков, объявленный в розыск, проходит по уголовному делу в качестве свидетеля, сообщил 19 февраля источник «Фонтанки».

Роман Пименов/ТАСС Генеральный директор киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков

По данным журналистов, Щербаков проходит по уголовному делу, связанному не с киностудией, а с бизнесом. По информации источника, это уголовное дело, пострадавшим по которому проходит топ-менеджер «Ростеха» Виталий Бровко. По этому же делу задержали партнёра Щербакова по бизнесу Антона Сафонова.

На киностудии «Ленфильм» не дали комментариев по поводу происходящего.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля МВД России объявило в розыск директора «Ленфильма» Фёдора Щербакова. Его разыскивают по уголовной статье. В СМИ писали, что он уехал из России и находится в Турции.

Щербаков окончил журфак МГУ. Начинал карьеру с работы на «Первом канале». Позднее стал основателем и гендиректором федерального медиахолдинга 1MI. Пост гендиректора «Ленфильма» занял в сентябре 2020 года.

В марте 2023 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении владельцев Telegram-каналов Алексея Слободенюка, Евгения Москвина и Владислава Малушенко по уголовному делу о вымогательстве денежных средств у телеведущей Тины Канделаки и её супруга Виталия Бровко. Они опубликовали статьи о директоре по особым поручениям Госкорпорации «Ростех» Василии Бровко и его супруге, в которых негативно освещались их личная жизнь и работа. После этого, у Бровко стали требовать деньги.