* внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

Москва, 19 февраля, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Администрация президента России не несёт ответственности за передачу родственникам тела блогера Алексея Навального (внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Об этом 19 февраля журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Официальный представитель Кремля добавил, что Кремль также не располагает информацией о том, когда тело Навального могут выдать семье после проведения необходимых процедур.

«Это вопрос не к нам. И мы не занимаемся этим делом», ― подчеркнул Песков.

Он добавил, что это не является функциями администрации президента.

Как передавало ИА Регнум, о смерти Навального в исправительной колонии № 3 «Полярный волк», где блогер отбывал наказание в виде 19 лет лишения свободы, совокупно назначенное судом за ряд преступлений, ФСИН сообщила 16 февраля. Предположительно, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

После прогулки Навальный почувствовал себя плохо и потерял сознание. К нему сразу прибыли медики колонии и вызвали бригаду скорой помощи. Врачи более получаса пытались реанимировать блогера, но положительных результатов усилия медиков не дали. Они констатировали смерть осуждённого.

Отец Алексея Навального Анатолий в беседе с корреспондентом ИА Регнум подтвердил смерть сына. Где пройдут похороны, пока неизвестно, добавил он.

В колонию, где скончался Навальный, направили специальную комиссию из числа руководителей и сотрудников оперативно-режимных и медицинских подразделений центрального аппарата ФСИН России.

Следственный комитет России по факту смерти заключённого проведёт проверку. О случившемся доложили президенту Владимиру Путину. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, никаких дополнительных мер в связи с известиями о смерти блогера предпринимать не собираются, так как ФСИН и медики проводят все необходимые процедуры для установления причин смерти Навального.

Он добавил, что по факту смерти блогера проводят расследование. Следственные органы выполняют все необходимые действия. Представитель Кремля добавил, что результаты расследования пока не обнародовали.

Песков отметил, что ещё нет никакой информации о причинах смерти Навального, однако Запад уже выступает с оголтелыми заявлениями, что является неприемлемым.

В МИД сообщили, что Запад заранее заготовил реакции на смерть Навального. В ведомстве заявили, что реакция политиков и СМИ за рубежом на сообщение о его кончине вновь продемонстрировала их лицемерие, цинизм и беспринципность.