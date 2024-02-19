Санкт-Петербург, 19 февраля, 2024, 18:24 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге учредили почётный знак «За участие в специальной военной операции от благодарного Санкт-Петербурга». Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

В честь второй годовщины начала спецоперации на рабочем заседании губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов совместно с членами городского правительства одобрил постановление о памятном знаке «За участие в специальной военной операции от благодарного Санкт-Петербурга», уточнили в сообщении администрации города.

Губернатор подчеркнул, что в городе с особым почётом относятся к защитникам Отечества и людям, которые трудились во имя Победы. Почетный знак учредтлт, чтобы отметить их заслуги.

«Решение, которое мы приняли, станет частью нашей истории. Сегодня особенно актуальны слова «народ и армия едины». Поддержка нашего президента защитников Отечества, патриотический настрой, сплоченность нашего общества высоки как никогда», — отметил Беглов.

Он добавил, что жители Санкт-Петербурга вместе с воинами, которые представляют другие регионы, мужественно сражаются на фронтах специальной военной операции.

«Специалисты предприятий, представители органов власти и государственных учреждений, медики, учителя, волонтеры, оказывают содействие в восстановлении мирной жизни в новых регионах», — отметил губернатор Санкт-Петербурга.

Первые награды уже на этой неделе получат бойцы, проходящие лечение и реабилитацию в Госпитале для ветеранов войн, уточнил Беглов.

«Как говорит наш президент Владимир Владимирович Путин, мы благодарны воинам, которые, не щадя своей жизни, своего здоровья, защищают Россию», — подчеркнул губернатор.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин также особо отметил тех, кто выпускает оружие, лечит раненых в госпиталях, помогает восстанавливать города, посёлки и предприятия.

Кроме этого отметят и тех, кто собирает гуманитарную помощь для новых регионов, а также помогает коллегам налаживать мирную жизнь, подытожил Беглов.

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля в Херсонской области прошла церемония награждения добровольцев отряда «Барс» группировки войск «Днепр» с участием заместителя начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооружённых сил полковника Сергея Дроздова.

По указу президента России отличившимся военнослужащим вручили ордена и медали за мужество, отвагу, храбрость и за заслуги перед Отечеством.

В Минобороны уточнили, что в ходе многочисленных боев с украинскими националистами бойцы добровольческих отрядов неоднократно срывали множественные атаки и ротации противника на линии фронта, уничтожали важные узлы снабжения, командные пункты и места скопления личного состава и бронированной техники ВСУ.