Москва, 19 февраля, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин разрешил «Экспобанку» приобрести 100% долей в уставном капитале «Эйч-эс-би-си Банк» у HSBC Europe B. V, следует из распоряжения главы государства.

Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

«Разрешить совершение акционерным обществом «Экспобанк» сделки по приобретению 100 процентов долей в уставном капитале «Эйч-эс-би-си Банк», — говорится в документе.

В декабре 2023 года президент одобрил выкуп «Росбанком» акций его бывшего владельца Societe Generale в ряде российских публичных компаний. В частности, речь идёт об акциях ВТБ, «Роснефти», «Газпрома» и «Норникеля», а также «Алросы» и других крупных предприятий. В 2022 году Societe Generale прекратила работу на территории России. В мае 2023 года группа закрыла сделку по продаже банка и страхового бизнеса в России.

В сентябре 2023 года банковская группа HSBC сообщила, что с октября приостановит входящие и исходящие переводы для юридических лиц из России и Белоруссии. Такое решение объяснили сложным ландшафтом в финансовой сфере на международном уровне.