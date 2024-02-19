Липецк, 19 февраля, 2024, 18:38 — ИА Регнум. Акции принадлежавшей бывшему президенту Украины Петру Порошенко липецкой кондитерской фабрики Roshen перешли по решению суда в доход России. Решение 19 февраля принял Октябрьский районный суд Липецка.

Юрий Сорокин/РИА Новости

«Решением суда запрещена деятельность Петра и Алексея Порошенко, Олега Казакова. Принадлежащие им акции и доли фабрики Roshen обращены в доход Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе судебной системы Липецкой области.

Ранее Генеральная прокуратура России обратилась в суд с требованием передать акции компании в доход России.

Крупнейшую украинскую кондитерскую компанию Roshen Порошенко основал в 1996 году после приватизации Киевской кондитерской фабрики им. К. Маркса. В России находится одно её подразделение — ОАО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен». Кондитерскую фабрику на территории Липецкой области Порошенко приобрёл в 2001 году.

Имущество липецкой фабрики находится под арестом с 24 апреля 2015 года. Решение об аресте активов вынес Басманный суд Москвы из-за налоговой задолженности в размере 180 млн рублей. Следственный комитет возбудил уголовное дело, руководство фабрики обвинили в мошенничестве. Общую стоимость арестованного имущества оценили в два миллиарда рублей. Липецкую фабрику закрыли 20 января 2017 года.

Порошенко во время своей избирательной кампании заявлял, что продаст активы Roshen в России. В марте 2015 года он также заявил, что продаст предприятие.

В 2016 году он заявил, что передал фабрику в независимый траст, не назвав его. В 2019 году появилась информация о том, что сын Порошенко Алексей стал бенефициаром ООО «Центрально-Европейская кондитерская компания».

В 2014 году Липецкую кондитерскую фабрику привлекли к налоговой ответственности и оштрафовали на 4,5 млн рублей. Пени превысили 1,7 млн рублей.

Кроме того, в российских арбитражах липецкая фабрика «Рошен» долгое время оспаривала требование ФНС о доначислении налогов и сборов на 400 млн рублей. В январе 2022 года Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен». Вердикт арбитража Липецкой области от 6 октября 2021 года, отказавшегося признать незаконным решение налоговой службы, которым юрлицу доначислили недоимки и пени, оставили в силе

В мае 2022 года Минпромторг сообщил о достигнутом соглашении, касающемся передачи в доход России и правительства Москвы российских активов группы Renault. В результате 100% акций ЗАО «Рено Россия» перешли в собственность правительству Москвы. При этом 67,69% акций АвтоВАЗа перешли в собственностью России.

На рассмотрении суда в Санкт-Петербурге находится иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов автодилера «Рольф». Генпрокуратура потребовала передать активы компании в доход РФ, обосновав это тем, что имущество собственники приобрели в нарушение законодательства о противодействии коррупции.