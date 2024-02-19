Хельсинки, 19 февраля, 2024, 17:56 — ИА Регнум. В Финляндии в начале 2024 года началась волна увольнений из армейского резерва, сообщила 19 февраля газета Helsingin Sanomat.

IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

По информации журналистов, самый сильный поток увольнений начался в феврале, с начала месяца из резерва ушли около 1200 человек, всего сначала года было 1435 увольнений. Для сравнения, за весь прошлый год в стране уволились 1650 резервистов.

В издании отметили, что особенно сильная волна увольнений началась, когда министр обороны Финляндии Антти Хакканен в начале февраля заявил, что примет меры, чтобы не допустить этого. Вскоре он смягчил риторику и пообещал, что не будет препятствовать этому процессу.

При увольнении резервисты должны перейти на гражданскую службу, но предварительно для них нужно провести подготовительные курсы с помощью системы непрерывного образования. Один из руководителей Центра госслужбы Микко Рейонен сообщил, что увольняющихся очень много и не хватает мест для их переподготовки.

Как сообщало ИА Регнум, Финляндия официально вошла в НАТО в апреле 2023 года, став 31-м членом альянса. Генсек военного блока Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не станет размещать на финской территории какие-либо войска, если не будет соответствующего запроса от Хельсинки.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в октябре прошлого года не исключил, что вскоре на территории Финляндии разместят иностранные военные базы и ударные виды вооружений. Он подчеркнул, что политика Хельсинки приводит к росту напряжения в регионе.