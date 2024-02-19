Москва, 19 февраля, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Посла России в Хельсинки Павла Кузнецова вызвали в министерство иностранных дел Финляндии, сообщили 19 февраля в финском ведомстве.

Валентин Егоршин/ТАСС

«МИД Финляндии сегодня вызвал посла России», — говорится в сообщении.

В министерстве заявили, что российского посла вызвали в связи со смертью Алексея Навального (внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Ранее, 19 февраля, российского посла Сергея Нечаева вызвали в министерство иностранных дел Германии.

Как сообщало ИА Регнум, 16 февраля стало известно о внезапной кончине отбывавшего наказание в колонии №3 «Полярный волк» Алексея Навального. В Управлении ФСИН в Ямало-Ненецком автономном округе сообщили, что осуждённый почувствовал себя плохо после прогулки. Он потерял сознание, к нему немедленно вызвали скорую помощь. Однако реанимационные мероприятия не принесли результата, и врачи констатировали смерть. Для выяснения всех обстоятельств смерти блогера назначили комиссию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала реакцию стран НАТО на смерть Навального саморазоблачительной. Дипломат пояснила, что судмедэкспертизы ещё нет, а выводы Запада уже готовы.

Комментируя смерть Навального, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 19 февраля заявил, что идёт расследование, в рамках которого следственные органы выполняют все необходимые действия. Представитель Кремля также назвал хамскими обвинения российское руководство в смерти блогера.

В августе 2023 года Навального приговорили к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества.