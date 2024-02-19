Москва, 19 февраля, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Генерального директора «Ленфильма» Фёдора Щербакова объявили в розыск по уголовному делу о вымогательстве. Об этом 19 февраля сообщили в правоохранительных органах.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

«Розыск Щербакова связан с уголовным делом о вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко», ― уточнил собеседник ТАСС.

По его словам, следователи хотят провести проверку в отношении главы киностудии на предмет возможной причастности Щербакова к этому преступлению.

Ни других деталей, ни в каком статусе по делу проходит Щербаков, собеседник агентства не уточнил. При этом, согласно закону, свидетелей по уголовному делу в розыск не объявляют.

Как сообщало ИА Регнум, фамилия директора «Ленфильма» Фёдора Щербакова появилась в базе розыска МВД 19 февраля. Правоохранители разыскивают его по статье УК, какой именно, в ведомстве не уточнили.

Пост гендиректора «Ленфильма» Щербаков занял в сентябре 2020 года. Помимо этого, Щербаков трудился в должности советника президента госкорпорации «Олимпстрой» и директором департамента развития «Стройтрансгаза».

Администратора Telegram-канала «Как-то вот так» Анатолия Спирина 30 ноября 2023 года Хамовнический суд Москвы признал виновным в вымогательстве по предварительному сговору и приговорил его к двум годам шести месяцам колонии.

По данным следствия, Спирин публиковал заведомо ложную информацию о чиновниках и бизнесменах, а за удаление требовал денег. Так, администратор канала вымогал у директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко 150 тыс. рублей. Спирин в суде признал вину и попросил прощения у потерпевшего. По уголовному делу проходили ещё два задержанных.

Суд 12 февраля приговорил бывшего директора холдинга Ксении Собчак Кирилла Суханова к 7,5 года колонии за вымогательство 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Бывших главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина) и журналиста Тамерлана Бигаева, также признанных виновными в вымогательстве, приговорили к семи годам колонии строго режима.

По версии следствия, Суханов, Романовский и Бигаев вымогали 11 млн рублей у Чемезова за удаление публикации, затрагивающей его интересы и содержащей компрометирующие его сведения, а также за неразмещение в течение месяца аналогичных сведений в Telegram-канале «Тушите свет».

Суханова задержали при получении 800 тыс. рублей от сотрудников Чемезова. Фигуранты дела вину не признали. Они утверждали, что выполняли поручения Собчак в соответствии с заключённым трудовым договором.