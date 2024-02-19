Москва, 19 февраля, 2024, 18:36 — ИА Регнум. В Москве скончался двукратный чемпион мира по тяжелой атлетике, старший тренер спортивной команды ЦСКА полковник в отставке Михаил Казадой. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

cska.ru Михаил Казадой

Мастер спорта СССР по тяжелой атлетике и заслуженный тренер России Михаил Казадой ушёл из жизни в своей квартире на Алтуфьевском шоссе 18 февраля. Ему было 87 лет.

«Тело обнаружила дочь. Причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства.

Михаил Матвеевич Казадой родился 23 ноября 1936 года. В 1960 году Казадой выполнил норматив мастера спорта СССР, в 1961–1963 годах он трижды становился чемпионом Молдавии и Одесского военного округа, выступая в лёгком весе. В 1972–1976 годах Казадой занимал пост заместителя Председателя федерации тяжелой атлетики Узбекской ССР. К 1982 году он стал начальником физической подготовки и спорта Сухопутных войск. Почти 10 лет он занимал эту должность, в его обязанности входило развитие военно-прикладных видов спорта, в том числе и спортивного ориентирования. Умение ориентироваться имеет большое значение для военнослужащих, особенно для разведчиков, артиллеристов, связистов, спецназа и ВДВ. Поэтому Михаил Матвеевич уделял много времени проведению соревнований по спортивному ориентированию. Он был инициатором первого чемпионата Дружественных Армий, который прошёл в Минске в 1980 году. Позже такие мероприятия стали регулярными и проводились раз в два года. В 1982 году такое соревнование прошло в Венгрии, затем на Кубе, в Польше, Ленинграде и Москве. Михаил Матвеевич вышел на пенсию в возрасте 55 лет, но продолжил работу в Спортивном комитете министерства обороны РФ в качестве главного тренера Вооруженных Сил РФ по военно-прикладным видам спорта. Он подготовил 25 мастеров спорта России международного класса по военно-спортивному многоборью, в том числе чемпионов и призеров мира и Европы среди военнослужащих. С 1996 года он был членом Президиума Федерации спортивного ориентирования России, а в 1999 году вернулся на помост в ветеранском качестве и стал членом Президиума Федерации ветеранов тяжелой атлетики России. Казадой выступал в составе сборной команды ветеранов России на международных соревнованиях, он двукратный чемпион мира (2006, 2007), пятикратный чемпион Европы (2002, 2003, 2005-2007), пятикратный чемпион России, многократный призер чемпионатов мира и Европы в легком весе. За свои достижения Михаил Казадой был удостоен званий заслуженный работник физической культуры России, заслуженный тренер России и награждён орденами «За службу в Вооруженных Силах СССР» II и III степени, «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями «За трудовую доблесть» и «За укрепление боевого содружества». Михаил Матвеевич состоит в зале Славы федерации ветеранов тяжелой атлетики России.