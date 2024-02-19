Киев, 19 февраля, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Украинское Дунайское пароходство переименовало 23 судна в рамках «дерусификации», сообщил 19 февраля гендиректор компании Дмитрий Москаленко в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Ukrainian Presidential Press Service

«Мариуполь, Геническ, Севастополь: украинское Дунайское пароходство сменило название 23 судов», — сообщил Москаленко.

Он заявил, что из названий судов убрали имена советских деятелей и названия российских городов, уточнив, что «Хабаровск» переименовали в «Мариуполь», «Иваново» — в «Геническ», «Звенигород» — в «Севастополь».

Севастополь находится в составе России с 2014 года. Крым и Севастополь воссоединились с Россией по итогам референдумов.

Мариуполь — российский город, находящийся на территории ДНР. Российские военные полностью освободили его от ВСУ 16 мая 2022 года. Геническ — город в Херсонской области.

ДНР, Херсонская область, ЛНР и Запорожская области вошли в состав России в 2022 году по результатам референдума 23–27 сентября.

Как сообщало ИА Регнум, в Киеве 10 февраля переименовали улицу, названную в честь русского и советского писателя Михаила Булгакова. Теперь она носит имя грузинского актёра и певца Вахтанга Кикабидзе.

В конце января в Харькове переименовали 65 улиц, названия которых были связаны с Россией. Кроме того, из названия местного планетария убрали имя первого космонавта Юрия Гагарина. Имя поэта Александра Пушкина убрали с фасада здания Харьковского академического драматического театра.

По словам мэра города Игоря Терехова, в общей сложности местные власти хотят переименовать 400 улиц.

В августе минувшего года президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим пытается уничтожить на Украине всё русское. Он подчеркнул, что у такой политики нет будущего. Попытки запретить книги русских классиков и современников вредят самой Украине.