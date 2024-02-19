Москва, 19 февраля, 2024, 17:08 — ИА Регнум. Банк «Тинькофф» с 20 февраля начнёт доставлять кредитные и дебетовые карты в Севастополь и Симферополь, сообщили «РИА Новости» в техподдержке банка.

Максим Блинов/РИА Новости

«Начнём доставлять дебетовые и кредитные карты в Республику Крым», — говорится в сообщении.

Предполагается, что карты будет доставлять представитель банка. При этом встречи будут происходить только в Симферополе и Севастополе. Заявку на встречу с представителем банка можно оставить уже сейчас.

В июле 2023 года «Тинькофф» попал под санкции США и Канады, позднее банк включили в санкционные списки ЕС и Великобритании.

В настоящее время в Крыму работает семь банков, среди них Сбербанк, Промсвязьбанк, АБ «Россия», Черноморский банк развития и реконструкции (ЧБРР).

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий ВТБ приобрести контрольный пакет акций Российского национального коммерческого банка (РНКБ) — системообразующего банка Крыма. Так, системно значимый банк с государственным участием на полноценной основе начал работать на территории Крыма.

В мае 2023 года «Сбербанк» открыл первое региональное отделение в Крыму. При этом с января 2023 года на полуострове начали действовать мобильные офисы банка — в Ялте, Симферополе и Севастополе.