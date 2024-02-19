Москва, 19 февраля, 2024, 17:39 — ИА Регнум. Всемирный фестиваль молодежи-2024 молодёжи посетят 700 представителей Москвы. Они станут участниками мероприятия. Также на фестивале будет работать волонтёрами тысяча жителей столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В образовательном центре «Сириус», где пройдёт основная программа фестиваля, откроется павильон «Москва — молодежная столица России», где будут работать лекторий, VR-аттракцион «Полет над Москвой», уличный кинотеатр, интерактивные настольные игры и многое другое. По своему дизайну, павильон будет выглядеть как главной арка ВДНХ, — отметил мэр Москвы.

Как отметил столичный градоначальник, после того как закончатся основные мероприятия фестиваля, стартует региональная программа. Она отчасти пройдёт в столице.

Здесь на вокзалах и аэропортах волонтёры будут встречать прибывающих участников фестиваля, рассказал мэр.

По словам Собянина, на основной площадке в «Сириусе» задействуют 450 волонтёров из Москвы. Они помогут с логистикой участников, проверкой билетов и проведением мероприятий. Задачей волонтёров также будет взаимодействие с прессой, сопровождение иностранных делегаций.

Волонтёры также будут работать переводчиками и оказывать доврачебную медпомощь, подытожил мэр Москвы.

Как сообщало ИА Регнум, всемирный фестиваль молодёжи, по указу президента России Владимира Путина от 5 апреля 2023 года пройдёт на территории образовательного центра «Сириус» в Сочи с 1 по 7 марта 2024 года.

С 10 по 17 марта пройдёт региональная программа. Участники посетят 30 российских городов. Впервые в истории проведения фестиваля возможность принять участие в мероприятии получат подростки 14–17 лет — 500 из России и столько же из-за рубежа.

По словам президента, заявки на участие на фестивале подали около 300 тысяч человек из 190 стран мира.