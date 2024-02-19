Балаково, Саратовская область, 19 февраля, 2024, 17:27 — ИА Регнум. Три человека пострадали в результате взрыва на металлургическом заводе в городе Балаково в Саратовской области. Об этом 19 февраля сообщили в экстренных службах.

Прокуратура Саратовской области

«Взрыв произошёл на металлургическом заводе в Балакове в понедельник. В результате пострадали три человека», — привело слова представителя экстренных служб агентство «Интерфакс».

Глава управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения регионального правительства Юрий Юрин подтвердил сообщения о взрыве на предприятии и пострадавших, уточнив, что сотрудников спасательных служб не привлекали в связи с инцидентом.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 9 февраля на Ильском нефтеперерабатывающем заводе, расположенном в Северском районе Краснодарского края, произошёл пожар. В результате никто не пострадал.

В районе Ижевска 8 февраля прогремел взрыв, после которого в небо, как видно на размещённых в интернете кадрах с места происшествия, поднялся столб огня. В ЕДДС Завьяловского района пояснили, что взрыв произошёл в результате плановых испытаний ракетных двигателей.