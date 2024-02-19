Москва, 19 февраля, 2024, 17:22 — ИА Регнум. Супруга заслуженного артиста России, дирижёра Леопольда Гершковича оперная певица Анастасия Ялдина, рассказала ИА Регнум, что её муж умер за рулём своего автомобиля. По словам Анастасии, Леопольд Абрамович потерял сознания и выехал на встречную полосу, женщине чудом удалось остановить машину и избежать массового ДТП. Медики сообщили близким, что причиной смерти стала сердечная недостаточность левого желудочка.

Детский музыкальный театр им. Н. И. Сац, соцсети

Леопольд Гершкович скончался на 89-м году жизни вечером 18 февраля. Сердце дирижёра остановилось, когда он отвозил супругу на работу в театр имени Натальи Сац. По словам 44-летней Анастасии Ялдиной, обычно она возит мужа по делам, но в тот день заслуженный артист решил сесть за руль сам.

«Последнее время я больше водила машину. Я часто его возила в театр, но в тот раз именно он был за рулём. Леопольд сам решил отвезти меня в театр. На сердце он не жаловался, но у него стояли два стента и кардиостимулятор. Мы вышли из дома, спокойно дошли до гаража. Отряхнули ноги от снега, сели в машину. Он мне сказал, что отвезёт меня сам», — рассказала Анастасия.

После этих слов Volkswagen Леопольда Гершковича выехал на дорогу. Двигаясь по улице Алабяна, Анастасия заметила, что машина выезжает на встречную полосу, а её муж не реагирует на слова.

«Мы выехали из гаража, и он начинает уходить вправо, мы выезжаем на встречную полосу. Я ему говорю, что случилось и куда он едет. И тут у него падает голова. Я просовываю свою ногу и быстрее нажимаю на тормоз. Это ужас. У меня паника. Вот это практически на Ленинградке уже. Я остановила машину и тут же вызвала скорую. Он захрипел. Скорая приехала и констатировала смерть. Написали сердечная недостаточность левого желудочка. Если бы мы выехали на Ленинградку, то я с вами бы уже не разговаривала, много людей могло пострадать. Полицейский мне так и сказал, что если бы не смогла нажать на тормоз, то пострадали бы и другие люди», — добавила супруга Гершковича.

Анастасия сообщила ИА Регнум, что у Леопольда Абрамовича остался внебрачный сын, с которым тот не поддерживал общение. Также у дирижёра есть падчерица, которую он воспитывал и любил как свою дочь.

Ранее ИА Регнум сообщал, что смерть Гершковича подтвердили в Театре имени Сац, где он служил долгие годы.

Леопольд Гершкович родился 17 марта 1935 года, окончил Московскую консерваторию им. Чайковского, работал главным дирижёром Московской гастрольной оперы Росконцерта. В 1963 году по приглашению режиссёра Наталии Сац он пришел в только созданный ею музыкальный театр и прослужил в нём до последних дней — более 55 лет. В театре отметили уникальный талант Леопольда Гершковича, он всегда вызывал восторг у коллег и зрителей. Его принципиальность, горячность и требовательность позволяли ему доходчиво донести свою идею и убедить коллектив в правильности выбранного музыкального штриха, добавили коллеги дирижёра. В театре уточнили, что прощание с Леопольдом Гершковичем состоится в среду, 21 февраля.