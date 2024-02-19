Берлин, 19 февраля, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Правительство Германии приняло к сведению заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о том, что попытки Запада вернуть её к границам 1991 года приведут к глобальной войне, сообщил 19 февраля на брифинге официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

Пресс-служба Дмитрия Медведева

«Мы приняли это к сведению», — сказал он.

Хебештрайт добавил, что Медведев активно использует соцсети для заявлений, и он ранее уже предупреждал об угрозах.

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля Медведев в своём Telegram-канале заявил, что развал России приведёт к страшным последствиям. Он отметил, что, если Запад попытается вернуть её к границам 1991 года, Москва использует весь свой стратегический арсенал и нанесёт ядерные удары по многим столицам государств, включая Вашингтон, Лондон, Берлин и Киев.

Президент России Владимир Путин в июне 2023 года заявил, что имеющееся у России ядерное вооружение обеспечивает глобальный баланс сил в мире и гарантирует стратегическое сдерживание. Он подчеркнул важность развития ядерной триады.