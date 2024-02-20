Москва, 20 февраля, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Москвичам, болеющим сахарным диабетом, в ближайшие месяцы город бесплатно предоставит глюкометры и тест-полоски для измерения уровня сахара в крови. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Евгений Одиноков/РИА Новости

Забрать приборы горожане смогут уже в начале этой весны в аптечных пунктах по рецепту лечащего врача, отметила заместитель мэра.

По словам Раковой, если пациент даст согласие, то его глюкометр будет автоматически передавать его жизненные показатели в систему ЕМИАС. Лечащий врач сможет следить за здоровьем человека удалённо.

При наличии серьёзных отклонений специалист пригласит пациента на внеплановый прием для дополнительных обследований и назначения нового курса лечения, отметила заммэра.

Как заметила Ракова, программа по предоставлению бесплатных глюкометров стартовала в прошлом году, а теперь её сделали массовой.

Новые цифровые возможности особенно важны при участии в программе проактивного диспансерного наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями, подытожила Ракова.

Как сообщало ИА Регнум 16 февраля, в Москве создали первый открытый набор данных по компьютерной томографии головного мозга, в который включили результаты 800 исследований. База поможет разработчикам тестировать нейросети для определения признаков внутричерепного кровоизлияния.

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что рынок искусственного интеллекта (ИИ) в здравоохранении появился в Москве несколько лет назад. Темпы создания уникальных IT-продуктов для медицины растут. В рамках одного из направлений учёные создают обезличенные наборы данных для оценки и тестирования нейросетей.

Создано более 350 датасетов, доступ к 68 из которых открыт. Это поможет разрабатывать качественные сервисы ИИ, добавила заммэра.

С помощью такого набора данных системы автоматического анализа компьютерных томограмм смогут выявлять переломы костей черепа, внутричерепные кровоизлияния, оценивать их тип и множественность, подытожила заммэра.