Гудермес, Чечня, 19 февраля, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Беспилотники сильно повлияли на характер боевых действий в зоне СВО. Сначала предполагалось, что спецоперация пойдёт по классическим канонам, заявил 19 февраля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на встрече с принимающими участие в СВО командирами чеченских подразделений.

Алексей Майшев / ТАСС

Он заявил, что в начале спецоперации про дроны почти никто не говорил. Затем из-за активного применения беспилотников боевые действия пошли не по классическим канонам прошлых лет.

«Мир изменился, технологии изменились», — заявил Медведев.

По его словам, беспилотники заняли в ходе боевых действий важное место «на удивление практически всех военных стратегов во всём мире». Не так давно казалось, что их применение в военных действиях будет когда-то в будущем, но не сегодня. На практике военные широко применяют беспилотники, и они показали высокую эффективность.

Он также отметил, что перед началом спецоперации Россия была не самой передовой страной по производству дронов, существенно отставая. Сейчас в стране нарастили производство БПЛА разных уровней, заявил Медведев.

Как сообщало ИА Регнум, заявление о важности беспилотников, а также применения искусственного интеллекта на поле боя прозвучало на Мюнхенской конференции. На эту тему высказался 18 февраля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Концерн «Калашников» 15 февраля заявил, что в этом году в десять раз вырастет производство дронов Supercam и «Тахион». Для этого производитель («Ижевские беспилотные системы») построил и запустил новый производственный цех площадью 5,8 тыс. квадратных метров.

Минобороны 10 февраля сообщило о поездке главы ведомства Сергея Шойгу в Удмуртию на завод по производству разведывательных и ударных дронов. Он поручил нарастить темпы, количество и качество беспилотников.