Москва, 19 февраля, 2024, 16:01 — ИА Регнум. По военной мощи Россия не уступает ни одной стране мира, заявил 19 февраля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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«Мы потому и живём в большой и сильной стране, которая по своей военной мощи не уступает ни одной стране мира», — заявил он на встрече в Чечне с командирами подразделений, участвующих в СВО.

Зампред добавил, что Россия является самой сильной страной, которая умеет побеждать.

Помимо этого Медведев заявил, что Россия будет наращивать производство систем радиоэлектронной борьбы. Он сообщил, что доклад с предложениями в сфере радиоэлектронной борьбы для улучшения ситуации в зоне СВО представили президенту России Владимиру Путину.

Ранее, 19 февраля, премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооружённых сил заявил, что объёмы поставок для нужд российской армии в 2024 году увеличили, однако нужно продолжать наращивать передачу военным материально-технических ресурсов. Он отметил, что новые разработки позволяют повысить эффективность российских войск на поле боя.

Медведев 11 января сообщил о полном выполнении планов по поставкам вооружений в войска в 2023 году. По словам зампреда совбеза, проекты по наращиванию мощностей оборонно-промышленного комплекса находятся на особом контроле.

В январе 2024 года стало известно, что российская армия заняла вторую строчку в рейтинге сильнейших армий мира по версии Global Firepower Index.