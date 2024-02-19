Заслуженный артист России, дирижер Гершкович умер в своём авто
Москва, 19 февраля, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Заслуженный артист России, дирижёр Леопольд Гершкович скончался на 89-м году жизни. Он умер прямо за рулём своего авто, сообщил источник ИА Регнум.
Как рассказал собеседник агентства, признаков насильственной смерти на теле артиста не обнаружили. Предварительно причиной смерти названа острая сердечно-сосудистая недостаточность. Смерть Гершковича подтвердили в Театре имени Сац, где он служил долгие годы.
«С душевной болью и глубоким прискорбием сообщаем о кончине заслуженного артиста России, заслуженного деятеля искусств России Леопольда Абрамовича Гершковича, одного из корифеев российского музыкального театра для детей, стоявшего у истоков становления и развития нашего Детского музыкального театра и прослужившего в нем с 1967 года по настоящее время», — говорится в сообщении.
Леопольд Гершкович родился 17 марта 1935 года, окончил Московскую консерваторию им. Чайковского, работал главным дирижёром Московской гастрольной оперы Росконцерта. В 1963 году по приглашению режиссёра Наталии Сац он пришел в только созданный ею музыкальный театр и прослужил в нём до последних дней — более 55 лет. В театре отметили уникальный талант Леопольда Гершковича, он всегда вызывал восторг у коллег и зрителей. Его принципиальность, горячность и требовательность позволяли ему доходчиво донести свою идею и убедить коллектив в правильности выбранного музыкального штриха, добавили коллеги дирижёра. В театре уточнили, что прощание с Леопольдом Гершковичем состоится в среду, 21 февраля.