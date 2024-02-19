Москва, 19 февраля, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Заслуженный артист России, дирижёр Леопольд Гершкович скончался на 89-м году жизни. Он умер прямо за рулём своего авто, сообщил источник ИА Регнум.

teatr-sats.ru Заслуженный артист России Леопольд Гершкович

Как рассказал собеседник агентства, признаков насильственной смерти на теле артиста не обнаружили. Предварительно причиной смерти названа острая сердечно-сосудистая недостаточность. Смерть Гершковича подтвердили в Театре имени Сац, где он служил долгие годы.

«С душевной болью и глубоким прискорбием сообщаем о кончине заслуженного артиста России, заслуженного деятеля искусств России Леопольда Абрамовича Гершковича, одного из корифеев российского музыкального театра для детей, стоявшего у истоков становления и развития нашего Детского музыкального театра и прослужившего в нем с 1967 года по настоящее время», — говорится в сообщении.

Леопольд Гершкович родился 17 марта 1935 года, окончил Московскую консерваторию им. Чайковского, работал главным дирижёром Московской гастрольной оперы Росконцерта. В 1963 году по приглашению режиссёра Наталии Сац он пришел в только созданный ею музыкальный театр и прослужил в нём до последних дней — более 55 лет. В театре отметили уникальный талант Леопольда Гершковича, он всегда вызывал восторг у коллег и зрителей. Его принципиальность, горячность и требовательность позволяли ему доходчиво донести свою идею и убедить коллектив в правильности выбранного музыкального штриха, добавили коллеги дирижёра. В театре уточнили, что прощание с Леопольдом Гершковичем состоится в среду, 21 февраля.