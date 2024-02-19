Гудермес, Чечня, 19 февраля, 2024, 15:58 — ИА Регнум. Российский военно-промышленный комплекс выпускает хорошие танки и очень хорошие ракеты. Об этом 19 февраля заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе встречи с командирами чеченских подразделений, принимающих участие в СВО.

Алексей Майшев. /РИА Новости

«Да, у нас хорошие танки, у нас хорошие ракеты, даже очень хорошие, у нас есть стратегический ядерный комплекс», — сказал он.

Медведев отметил, что при этом в России только сейчас стали в достаточном количестве производить беспилотники, производство которых нужно увеличивать.

«Этим занимается Министерство обороны, этим занимается оборонно-промышленный комплекс страны», — пояснил зампред Совбеза.

По словам Медведева, оборотной стороной использования дронов является контрбатарейная борьба, включая использование систем радиоэлектронной борьбы — очень сложных устройств со слабой защитой, из-за чего их легко вывести из строя.

«Средства РЭБ мы, конечно, будем наращивать», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, газета Financial Times 16 февраля написала, что политики из стран НАТО обеспокоены темпами производства оборонной промышленности России. По словам журналистов, на Западе считали невозможными существующие темпы производства российского военно-промышленного комплекса.

Президент Владимир Путин поблагодарил работников «Уралвагонзавода» за выпуск качественной боевой техники, используемой российскими военными в зоне проведения СВО. Глава государства отметил модернизированные танки Т-72 и Т-90М «Прорыв».