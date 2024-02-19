Купянск, Украина, 19 февраля, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский посетил линию фронта на купянском направлении, побывав на командном пункте 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Харьковской области, сообщило 19 февраля украинское издание «Страна. ua».

Ему доложили о ситуации на участке фронта. Командир бригады Алексей Трубников заявил, что украинские войска применяют дроны различных типов.

«Обсудили важные вопросы с комбригом, пообщались с воинами, вручил им награды», — заявил Зеленский по итогам своей поездки.

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля Минобороны РФ объявило о полном освобождении от ВСУ города Авдеевки в ДНР. Сегодня российское военное ведомство проинформировало об освобождении от украинских боевиков территории Авдеевского коксохимического завода.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в Авдеевки многие украинские военные сдались в плен российской армии. Они сдались, чтобы сохранить себе жизнь, отметил глава региона.