Москва, 19 февраля, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Вооружённые силы России отбили шесть попыток атак украинских войск на купянском направлении. Об этом 19 февраля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

«На купянском направлении подразделения Западной группировки войск при поддержке ударов авиации и огня артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 30-й, 32-й, 60-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики», — сказал он.

По словам военного, за сутки украинские войска лишились на этом направлении до 30 бойцов, немецкого танка «Леопард», а также двух бронетранспортёров и четырёх автомобилей.

Во время контрбатарейной борьбы армия России нанесла удары по польской самоходной артустановке Krab, САУ «Гвоздика» и САУ «Акация», а также по гаубице Д-20, добавил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 февраля в Министерстве обороны заявили об успешно выполненном экипажем истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России задании. Российские лётчики уничтожили пункт управления ВСУ на купянском направлении.

Ранее в этот же день в оборонном ведомстве рассказали, что артиллерия группировки войск «Запад» нанесла удары по закрытым огневым позициям и живой силе украинской армии в районе Купянска. Артиллеристов наводили на цель расчёты беспилотников.