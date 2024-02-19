Москва, 19 февраля, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили французский зенитно-ракетный комплекс SAMP-T украинских войск. Об этом 19 февраля рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации уничтожен зенитный ракетный комплекс «SAMP-T» производства Франции», — сказал он.

Военный уточнил, что также армия России нанесла удары по скоплениям живой силы и военной технике ВСУ в 138 районах.

Как сообщало ИА Регнум, 9 февраля Конашенков заявил, что российские военные ликвидировали две пусковые установки и радиолокатор ЗРК С-300 ВСУ. По его словам, также российские военные нанесли удары по скоплению личного состава и военной технике украинской армии в 118 районах.

Официальный представитель Минобороны 8 февраля рассказал, что российские войска поразили боевую машину американской РСЗО HIMARS и польскую САУ Krab ВСУ в Херсонской области. По его словам, также ВС России нанесли удары по позициям ВСУ возле Токарёвки и Золотой Балки.