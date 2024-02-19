Москва, 19 февраля, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Модель Onlyfans Лолита Богданова (Lola Bunny), которую 19 февраля МВД РФ объявило в розыск, никогда не вернётся в Россию из-за уголовного дела. Об этом ИА Регнум сообщила её близкая подруга модель Тина Ларцева.

Кадр из видео Лолита Богданова (Lola Bunny)

По словам Тины, 24-летняя Лолита Богданова не собирается возвращаться в Россию и отвечать по закону за свой поступок, совершённый в 2021 году. Тогда в сети появилось видео, где Лолита на фоне храма Василия Блаженного показывает голую грудь. После этого в отношении неё было возбуждено уголовное дело по статье «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих». Лолиту отпустили под подписку о невыезде, но она все равно покинула Россию.

«Я с ней постоянно на связи. Она сейчас в США. Она не хочет общаться ни с кем из журналистов. Она говорит, что никогда не вернётся в Россию из-за уголовного дела. Я думаю, это дело можно прикрывать», — рассказала Тина.

Ранее ИА Регнум писало, что сотрудники Министерства внутренних дел объявили в розыск блогершу Лолиту Богданову. Соответствующие данные появились в базе розыска ведомства. В МВД уточнили, что основанием для розыска является статья УК РФ. Что именно вменяется в вину уроженке Макеевки, в МВД не уточнили.