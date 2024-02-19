Липецк, 19 февраля, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Акции липецкой кондитерской фабрики «Рошен», принадлежавшей бывшему президенту Украины Петру Порошенко и его сыну Алексею, передадут в доход Российской Федерации. Такое решение после обращения Генеральной прокуратуры принял Октябрьский районный суд Липецка.

«Суд принял решение о передаче акции АО «Липецкая кондитерская фабрика» в доход государства», ― сказал в беседе с ТАСС представитель суда.

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