Сана, 19 февраля, 2024, 15:14 — ИА Регнум. Британское судно Rubymar может затонуть после удара хуситов, сообщил 19 февраля телеканал Al Mayadeen.

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«Военно-морские силы Йемена провели военную операцию минувшей ночью по британскому кораблю Rubymar в Аденском заливе», — говорится в материале.

Корабль атаковали несколькими ракетами, судно получило серьёзные повреждения и может затонуть. Экипаж Rubymar эвакуировался.

Йеменские хуситы при этом сообщили, что удары нанесли в поддержку палестинского народа, а также в ответ на американо-британскую агрессию против Йемена.

Позднее агентство Reuters со ссылкой на службу безопасности судна Rubymar подтвердило получение серьезных повреждений корабля из-за атаки хуситов в Аденском заливе. Там также заявили, что повреждённое судно ходило под флагом Белиза. Его владельцы теперь рассматривают варианты буксировки.

Как сообщало ИА Регнум, хуситы 19 февраля заявили, что система ПВО сбила американский разведывательный дрон MQ-9 Reaper. Военный представитель хуситов Яхья Сариа уточнил, что беспилотник уничтожили в Ходейде йеменские силы ПВО.

В ночь с 11 на 12 января США и Британия начали военную операцию в Йемене. Западные страны нанесли удар по позициям движения хуситов в Йемене. В ответ на это они начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа.