Москва, 19 февраля, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Троих устроивших драку с бойцами спецназа «Гром» в Москве участников движения «СтопХам» Кирилла Бунина, Кирилла Котова и Алексея Горбачевского приговорили к шести годам колонии общего режима. Решение 19 февраля вынес Бабушкинский суд Москвы.

Кадр из видео

Суд признал всех троих виновными в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК) и хулиганстве, совершённом группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК).

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3868460" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Драка произошла 23 июня 2022 года на Ярославском шоссе перед рестораном «Тануки» в Москве. Бунин, Котов и Горбачевский спровоцировали конфликт с бойцами спецназа «Гром», те оказали сопротивление. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. У силовиков в рамках медицинской экспертизы зарегистрировали ушибы мягких тканей головы, груди, ссадины и кровоподтеки на руках.

В 2016 году решением суда Организацию «СтопХам», занимавшаяся борьбой с нарушениями ПДД, исключили из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Иск в суд подал в 2015 году Минюст из-за грубых нарушений активистами российского законодательства.