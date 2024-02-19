Британский телеканал отказался снять с эфира фильм о спецоперации
Британский телеканал ITV отказался снять с эфира фильм об СВО на Украине
Лондон, 19 февраля, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Британский канал ITV отказался снять с эфира документальный фильм Ukraine’s War: The Other Side, в котором содержится точка зрения России на украинский конфликт, несмотря на оказываемое парламентариями давление. Об этом 19 февраля сообщила британская газета Daily Mail.
Как заявил представитель ITV, телеканал счёл этот фильм примером независимой журналистики, раскрывающей гуманную сторону конфликта.
«Этот фильм — уникальная возможность увидеть, что происходит на занятой Россией территории на переднем крае в более широком контексте конфликта», — сказал он.
По словам представителя телеканала, в фильме представлена сбалансированная позиция по конфликту на Украине и его снимали без какого-либо политического воздействия.
Ленту снял британский журналист Шон Ланган, в сопровождении координатора из МИД России посетивший освобожденные от ВСУ территории. По информации издания, в нём рассказали о причинах начала спецоперации.
Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля американский бизнесмен и мультимиллиардер Илон Маск признал, что в США лгут, когда говорят о ситуации вокруг Украины и причинах начала украинского конфликта. Таким образом он ответил на соответствующую точку зрения бизнесмена Дэвида Сакса.
Президент России Владимир Путин 15 февраля заявил, что в западных странах извращают и передёргивают смысл слов о причинах начала СВО. Глава государства подчеркнул, что он ничего не говорил о том, что спецоперация началась из-за угрозы нападения НАТО на Россию.
Путин в июле 2023 года назвал правду наиболее острым оружием против лжи и пропаганды. Президент подчеркнул, что Запад боится правды и потому вводит запреты на вещание российских СМИ в западных странах.