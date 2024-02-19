Лондон, 19 февраля, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Британский канал ITV отказался снять с эфира документальный фильм Ukraine’s War: The Other Side, в котором содержится точка зрения России на украинский конфликт, несмотря на оказываемое парламентариями давление. Об этом 19 февраля сообщила британская газета Daily Mail.

Таисия Воронцова/РИА Новости Женщина на месте обстрела ДНР со стороны ВСУ

Как заявил представитель ITV, телеканал счёл этот фильм примером независимой журналистики, раскрывающей гуманную сторону конфликта.

«Этот фильм — уникальная возможность увидеть, что происходит на занятой Россией территории на переднем крае в более широком контексте конфликта», — сказал он.

По словам представителя телеканала, в фильме представлена сбалансированная позиция по конфликту на Украине и его снимали без какого-либо политического воздействия.

Ленту снял британский журналист Шон Ланган, в сопровождении координатора из МИД России посетивший освобожденные от ВСУ территории. По информации издания, в нём рассказали о причинах начала спецоперации.

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля американский бизнесмен и мультимиллиардер Илон Маск признал, что в США лгут, когда говорят о ситуации вокруг Украины и причинах начала украинского конфликта. Таким образом он ответил на соответствующую точку зрения бизнесмена Дэвида Сакса.

Президент России Владимир Путин 15 февраля заявил, что в западных странах извращают и передёргивают смысл слов о причинах начала СВО. Глава государства подчеркнул, что он ничего не говорил о том, что спецоперация началась из-за угрозы нападения НАТО на Россию.

Путин в июле 2023 года назвал правду наиболее острым оружием против лжи и пропаганды. Президент подчеркнул, что Запад боится правды и потому вводит запреты на вещание российских СМИ в западных странах.