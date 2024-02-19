Авдеевка, ДНР, 19 февраля, 2024, 17:35 — ИА Регнум. При зачистке Авдеевки военные обнаружили немало «интересных нюансов», сообщил 19 февраля ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. В пример он привёл данные о брошенных украинскими военными телах сослуживцев, на форме которых красовались американские и польские шевроны. Это свидетельствует о том, что в Авдеевку были стянуты практически все возможные резервы Киева — от регулярных войск и пограничников до иностранных наёмников и боевиков, отмечают военкоры.

Иван Шилов ИА Регнум Авдеевка

Ещё одним интересным нюансом российские и западные аналитики считают бегство из суперукрепленного Авдеевского коксохима самого мотивированного подразделения — нацистов из террористического «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который после «ребрендинга» стал 3-й штурмовой бригадой.

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Под видом наёмников

Авдеевка находится в 13 км к северу от Донецка. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от вражеских ударов, информировало ранее Минобороны. О том, что военные НАТО воюют на Украине под видом наёмников, информировал начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России — первый заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.

В интервью газете «Красная Звезда» 19 февраля он пояснил также, что офицеры НАТО непосредственно участвуют в подготовке военных операций ВСУ.

Авдеевка наша

Наступление российских войск на авдеевском направлении было стремительным и до последнего момента держалось в тайне. О массовом бегстве ВСУ из города сообщалось 17 февраля, а уже 18 февраля верховный главнокомандующий Владимир Путин поздравлял группировку войск «Центр» и лично генерал-полковника Андрея Мордвичёва с тем, что российские бойцы, развивая наступление, полностью овладели Авдеевкой.

Спешно покинуть город, бросив при этом вооружение и военную технику, удалось лишь отдельным разрозненным формированиям украинских боевиков, информировал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Вместе с тем боец из подразделения «Викинг» рассказал «РИА Новости», что в городе могли остаться разрозненные группы боевиков, которые прячутся в зданиях и могут оказать сопротивление. Именно этим обстоятельством продиктована продолжающаяся зачистка жилых кварталов.

Запоздалый приказ

О том, что приказ главкома Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александра Сырского об оставлении города появился только спустя сутки после начавшегося неконтролируемого бегства ВСУ из Авдеевки, информировали в Минобороны РФ, опубликовав кадры беспорядочного бегства боевиков.

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На них видно, как русская армия наносит удары по бросающим свои позиции военным ВСУ.

Также информация о запоздалом приказе подтверждается в интервью неназванного украинского военного испанской газете El Mundo, где сказано, что командованию ВСУ надо было отдать приказ об отходе из Авдеевки гораздо раньше. «Это была ошибка» и выводить войска нужно было гораздо раньше, сказал военнослужащий.

«Не было никакого приказа на выход — армия просто побежала», — отметил 19 февраля военкор Юрий Подоляка.

Тем временем глава режима Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции заявил, что проблемы ВСУ в Авдеевке якобы связаны с дефицитом оружия.

Как сообщало ИА Регнум, потери противника в боях за Авдеевку за сутки, 17 февраля составили более полутора тысяч военнослужащих, информировало Минобороны. Освобождена территория площадью 31,75 кв. км, доложил Владимиру Путину 18 февраля министр обороны Сергей Шойгу.

Боевиков, у которых были шевроны с флагом США, нашли и уничтожили также 9 декабря 2023 года в районе села Богдановка в Донецкой Народной Республике.

О том, что с начала СВО Вооруженные силы России уничтожили свыше 5,8 тысячи иностранных боевиков, Сергей Шойгу сообщал в конце 2023 года. Также, по его словам, на территории Украины ликвидированы более 100 военных преступников, проявивших особую жестокость.