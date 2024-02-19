Париж, 19 февраля, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо предложил желающим продолжения конфликта на Украине европейским политикам, включая президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, направиться в зону боевых действий. Он написал об этом 19 февраля в соцсети Х.

Michael Kappeler/dpa/picture-alliance Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон

Политик таким образом прокомментировал слова члена Европарламента Рафаэля Глюксманна, заявившего в эфире радио RMC о необходимости перевода Франции на военную экономику.

По словам Филиппо, в этом случае Глюксманну лучше пойти на фронт, нежели заниматься продолжением снабжения военных действий «до последнего украинца».

«Когда человек, связанный обязательствами перед ЕС и НАТО, требует войны, нужно сделать так, чтобы он столкнулся со своей ответственностью: ты хочешь войны, так ты и иди туда! Урсула [фон дер Ляйен], [Рафаэль] Глюксманн, [Эммануэль] Макрон, [Тьерри] Бретон, [Олаф] Шольц… и другие: все на фронт!» — отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 февраля Филиппо заявил, что антироссийские высказывания фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности прозвучали, чтобы втянуть Европу в войну с Россией. По словам политика, глава ЕК вообразила себя «главнокомандующей» армий стран — участниц Евросоюза.

Перед этим фон дер Ляйен заявила, что для ЕС больше не существует «серых зон» в кризисе на Украине. Она также назвала этот конфликт частью «глобальной борьбы демократий и автократий».