Берлин, 19 февраля, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Посла России в Берлине Сергея Нечаева вызвали в министерство иностранных дел Германии. Об этом 19 февраля сообщила на брифинге представитель внешнеполитического ведомства ФРГ.

МИД РФ

«И я хотела бы сообщить вам, что федеральное правительство, министерство иностранных дел вызывают сегодня посла России», — заявила представитель министерства.

По её словам, вызов связан со смертью Алексея Навального (внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Она отметила, что сегодня на эту тему сделала заявление глава МИД Германии Анналена Бербок, выступая в преддверии встречи с главами внешнеполитических ведомств стран Евросоюза.

Как сообщало ИА Регнум, 16 февраля ФСИН сообщила о смерти отбывающего наказание в колонии Навального. Ему стало плохо после прогулки, он потерял сознание. Реанимационные мероприятия не дали положительных результатов.

С Запада прозвучали обвинения в адрес Москвы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 19 февраля заявил, что по факту смерти Навального идёт расследование, в рамках которого следственные органы выполняют все необходимые действия.

Заявления западных политиков, обвиняющих российское руководство в смерти Навального, представитель Кремля назвал хамскими.