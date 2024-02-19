Москва, 19 февраля, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 19 февраля принял губернатора Севастополя Михаила Развожаева, представившего доклад о развитии города по итогам 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Александр Казаков/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и губернатор Севастополя Михаил Развожаев

«Несмотря на все непростые обстоятельства, которые сейчас на полуострове есть по экономике, тем не менее мы выходим по итогам на бюджет 86,3 млрд рублей», — отметил губернатор.

Развожаев сообщил, что по большей части в бюджет вошли поступления из федерального центра, но были и собственные доходы Севастополя в размере 27,8 млрд рублей. Губернатор подчеркнул, что это на 67,5% больше, чем в 2020 году. Он рассказал, что таких успехов добились благодаря поддержке туристической области во время карантинных ограничений, инвентаризации имущества с участием малого и среднего бизнеса, а также упрощению системы налогообложения.

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Как сообщало ИА Регнум, Путин в марте 2023 года посетил Севастополь по случаю девятой годовщины воссоединения Крыма с Россией. Он принял участие в открытии школы искусств и центра «Корсунь». Президент также вместе с Развожаевым и митрополитом Псковским и Порховским Тихоном (Шевкуновым) посетил историко-археологический парк.

Как сообщил губернатор Севастополя, российский лидер прибыл в город за рулём автомобиля, чем всех удивил. Развожаев назвал Путина невероятным лидером.