Луганск, 19 февраля, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Задержанные в ЛНР украинские шпионы причастны к удару ВСУ по больнице в Новоайдаре, где погибли 14 человек, а ранения получили ещё 24 человека, сообщили 19 февраля в ФСБ.

Кадр из видео

«Мой сын и муж интересуются скоплением российской военной техники. Я работаю в больнице. Они начали интересоваться, поступают ли к нам раненые», — рассказала задержанная.

При этом женщина понимала, что её близкие общаются с украинскими спецслужбами и передают информацию через интернет. Её супруг рассказал следователям, что СБУ завербовала сначала его сына-первокурсника, который затем привлёк к этой деятельности отца. Мужчина также сообщил, что дома у них с женой произошёл конфликт из-за передачи информации СБУ.

Ранее, 19 февраля, сотрудники ФСБ задержали жителей посёлка Новоайдар в ЛНР по делу о шпионаже в пользу Украины. Задержанные передавали информацию Службе безопасности Украины. Супружеская пара собирала для украинских спецслужб информацию о дислокации и маршрутах Вооружённых сил России. Следователи возбудили уголовное дело по статье 276 УК РФ «Шпионаж».

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В январе 2023 года ВСУ обстреляли Новоайдар в Луганской Народной Республики с применением американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. 28 января ВСУ нанесли намеренный ракетный удар по зданию больницы. В результате 14 человек погибли, 24 пациента больницы и медперсонал получили ранения различной степени тяжести.

В МИД России назвали обстрел больницы в ЛНР тяжким военным преступлением. В заявлении ведомства сообщалось, что организаторы и исполнители криминального беспредела понесут неотвратимое наказание.