Лобня, Московская область, 19 февраля, 2024, 13:56 — ИА Регнум. В подмосковной Лобне в машине обнаружили взрывное устройство. Об этом 19 февраля сообщил Telegram-канал «112».

Vladimir Baranov/Global Look Press

Автомобиль стоял припаркованным на улице Дружбы, возле дома №6. На место прибыли сотрудники полиции, ФСБ и взрывотехники.

Из-за найденной взрывчатки в Лобне ввели режим оповещения жителей о чрезвычайных ситуациях. Жителей нескольких домов эвакуировали и разместили в близлежащий школах. Из опасной зоны эвакуировали 56 человек. Соседние улицы перекрыли, сотрудники правоохранительных органов оцепили место ЧП.

Затем правоохранители обезвредили взрывное устройство, которое находилось в машине Skoda Yeti. Взрывотехники попросили всех отойти на безопасное расстояние и подорвали предполагаемую бомбу, угрозу взрыва сняли.

Жильцам вскоре разрешат вернуться в квартиры.

По данным ряда СМИ, рядом с автомобилем силовики задержали мужчину. Его личность уже успели установить, осталось выяснить мотивы. Задержанного проверят на сотрудничество с украинскими спецслужбами.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники ФСБ 19 февраля пресекли деятельность россиянина Виталия Дятленко, завербованного СБУ и осуществившего в преддверии выборов подготовку теракта в Запорожской области в отношении одного из политических деятелей региона. Он планировал совершить преступление с применением самодельного взрывного устройства.

Сотрудникам ФСБ во время задержания диверсант оказал вооруженное сопротивление. Его нейтрализовали, отметили в ведомстве.

На территории Всеволожского завода алюминиевых сплавов в Санкт-Петербурге 9 февраля нашли пакет с тремя бурыми брусками и пластмассовой трубкой. Его обнаружили на складе. Нашедшие свёрток обратились в полицию, подозревая, что в нём находится самодельная взрывчатка. Прибывшие на место ЧП силовики оцепили территорию и эвакуировали людей.

Экспертиза определила, что найденное самодельное взрывное устройство содержало 1,7 кг бризантного взрывчатого вещества. Силовики возбудили уголовное дело.