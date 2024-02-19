Москва, 19 февраля, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Россия и Армения имеют диаметрально противоположные точки зрения в отношении военного конфликта на Украине, заявил 19 февраля журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

РИА Новости / POOL

Его попросили прокомментировать заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Ереван не является союзником Москвы в украинском конфликте. Песков отметил, что это не было секретом для Кремля.

«Это хорошо известная позиция наших армянских друзей. Мы с ними в этом не согласны и будем настойчиво продолжать объяснять нашу правоту», — заявил пресс-секретарь президента.

Как сообщало ИА Регнум, Пашинян 1 февраля заявил, что Россия по ряду объективных и субъективных причин не может оставаться ключевым партнёром Армении в оборонной и военно-технической сферах. Он отметил, что ранее в этих областях до 97% отношений было завязано на РФ, но теперь нужно выстраивать контакты с Индией и Ираном.

11 февраля армянский премьер-министр подчеркнул, что не говорил об отказе сотрудничать с Россией в вопросах безопасности. По его словам, Ереван решил диверсифицировать отношения в военной сфере, но это не обернётся разрывом отношений с Москвой. Пашинян добавил, что Армения выстраивает контакты по этому вопросу с США, членами ЕС, Индией, Ираном и другими странами.

В интервью британской газете The Daily Telegraph Пашинян заявил, что Ереван не отказывается от сотрудничества с Москвой, в частности, в области безопасности. Задачей армянских властей стала диверсификация отношений в указанной сфере, сказал премьер. Пашинян отметил, что сейчас Ереван налаживает отношения с Евросоюзом, Францией, США, Ираном, Индией и другими странами.