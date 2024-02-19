Москва, 19 февраля, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Администрации пятизвёздочного отеля Marti Myra в турецком Кемере заявила ИА Регнум, что музыкальный рок-фестиваль группы «Би-2» числится запланированным.

Кадр из видео

В настоящее время билеты также остаются в доступе для покупки. При этом цены варьируются от 289 тыс. до 379 тыс. рублей.

«Концерт состоится. Всё как и запланировано. На указанные даты мы ждём гостей», — заявили в отеле.

Ранее группа в соцсетях сама сообщила об отмене запланированного концерта в Кемере. Фестиваль «Каникулы с Би-2» собирались провести в течение четырёх дней в апреле в пятизвёздочном отеле Marti Myra. Вести его должны были актёры Алекс Дубас и Максим Виторган.

По данным источника, причиной отмены фестиваля стали скандал с группой в Таиланде и депортация музыкантов в Израиль.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля в Дубае отменили концерт «Би-2», купившим на него билеты пообещали вернуть деньги в автоматическом режиме. В Telegram-канале группы не уточнили, из-за чего именно отменили выступление музыкального коллектива.

Участников рок-группы «Би-2» 14 января задержали на острове Пхукет в Таиланде за проведение концерта без специального разрешения.

Музыкантов 31 января депортировали в Израиль, чему содействовали израильские дипломаты. От помощи россикого консульства артисты отказались.

В мае 2023 года в Израиле солист «Би-2» Егор Бортник (Лёва «Би-2», физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) заявил, что больше не вернётся в Россию. А в апреле 2023 года выяснилась, что музыканты группы направляют часть гонораров на помощь Украине.