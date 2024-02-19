Мелитополь, 19 февраля, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Пресс-служба ФСБ показала кадры, на которых завербованный СБУ гражданин России заложил взрывчатку под автомобиль одного из политических деятелей Запорожской области.

Кадр из видео

На видео мужчина, опирающийся на трость, шёл по дороге. Проходя мимо автомобиля, он упал, а затем какое-то время находился на земле, будто бы пытаясь подняться. На кадрах видно, что, стоя на четвереньках, он просунул руку под автомобиль и коснулся его днища. Затем мужчина быстро встал и ушёл.

Также на видео сняли изъятые с места преступления предметы, в том числе взрывчатку.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3868440" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Задержание гражданина России, которого завербовала СБУ в Запорожской области

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники ФСБ 19 февраля пресекли деятельность россиянина Виталия Дятленко, завербованного СБУ и осуществившего в преддверии выборов подготовку теракта в Запорожской области в отношении одного из политических деятелей региона.

Он планировал совершить преступление с применением самодельного взрывного устройства. Все его действия курировала СБУ, её сотрудники снабдили россиянина взрывчатыми веществами.

Сотрудникам ФСБ во время задержания диверсант оказал вооруженное сопротивление. Его нейтрализовали, отметили в ведомстве. При осмотре места происшествия ФСБ изъяла пистолет Макарова, патроны, а также стрелянные гильзы.