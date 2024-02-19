Луганск, 19 февраля, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Двух жителей посёлка Новоайдар в Луганской Народной Республике задержали по делу о шпионаже в пользу Украины, российские следователи получили данные, что они передавали информацию Службе безопасности Украины, сообщили 19 февраля журналистам в региональном управлении ФСБ.

Кадр из видео

«С начала 2022 года они собирали и передавали данные о местах дислокации и маршрутах перемещения военной техники и личного состава ВС России», — отметили в ведомстве.

Один из задержанных рассказал, что его сын, являвшийся студентом, стал собирать данные о передвижении российской военной техники и получать деньги от украинских спецслужб. Отец начал помогать ему.

Жена главы семейства, работавшая в больнице, рассказала следователям, что поняла, чем занимаются её муж и сын, в семье был скандал, так как она боялась последствий, но женщину заверили, что это безопасно. В результате она согласилась рассказывать о числе раненых, находящихся на лечении, хотя понимала, что на основании этой информации ВСУ могут нанести удар по больнице.

«Чтобы не было в семье конфликтов, я продолжала им рассказывать, были раненые или нет, а они в свою очередь ездили по посёлку, смотрели, есть техника или нет техники», — рассказала задержанная.

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Следователи ФСБ возбудили уголовное дело по статье 276 УК РФ «Шпионаж».

Как сообщало ИА Регнум, 8 февраля в Ростове-на-Дону суд приговорил украинскую шпионку к десяти годам лишения свободы. Она приехала в Россию с Украины и собирала данные о нахождении воинских подразделений и перемещении армейской техники и личного состава. Женщина признала вину полностью.