В Авдеевке нашли тела бойцов с американскими и польскими шевронами
Донецк, 19 февраля, 2024, 13:25 — ИА Регнум. В ходе зачистки освобожденной российскими военными от украинской армии Авдеевки обнаружили тела бойцов с американскими и польскими шевронами на форме. Об этом 19 февраля рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Как он отметил в беседе с ТАСС, во время зачистки города было обнаружено множество интересных нюансов.
«В данном случае речь идёт о брошенных вооружёнными формированиями Украины телах, на форме которых красуются американские и польские шевроны», — сказал он.
Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 февраля начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник — первый заместитель начальника ГШ Сергей Рудской заявил, что в боевых действиях на территории Украины на стороне Киева принимают участие под видом наёмников военные из стран — участниц НАТО. Генерал уточнил, что офицеры альянса непосредственно участвуют в подготовке военных операций ВСУ.
Ранее в этот же день в Министерстве обороны сообщили о полном освобождении российскими военными территории Авдеевского коксохимического завода. В ведомстве уточнили, что бойцы ВСУ продолжили беспорядочно отступать.
Глава Минобороны Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Авдеевки и полном взятии города под контроль российской армии. Авдеевка являлась мощным оборонительным узлом украинской армии, с территории которого она обстреливала Донецк и другие территории ДНР.