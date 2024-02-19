Донецк, 19 февраля, 2024, 13:25 — ИА Регнум. В ходе зачистки освобожденной российскими военными от украинской армии Авдеевки обнаружили тела бойцов с американскими и польскими шевронами на форме. Об этом 19 февраля рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Иван Шилов ИА Регнум

Как он отметил в беседе с ТАСС, во время зачистки города было обнаружено множество интересных нюансов.

«В данном случае речь идёт о брошенных вооружёнными формированиями Украины телах, на форме которых красуются американские и польские шевроны», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 февраля начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник — первый заместитель начальника ГШ Сергей Рудской заявил, что в боевых действиях на территории Украины на стороне Киева принимают участие под видом наёмников военные из стран — участниц НАТО. Генерал уточнил, что офицеры альянса непосредственно участвуют в подготовке военных операций ВСУ.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3868437" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Ранее в этот же день в Министерстве обороны сообщили о полном освобождении российскими военными территории Авдеевского коксохимического завода. В ведомстве уточнили, что бойцы ВСУ продолжили беспорядочно отступать.

Глава Минобороны Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Авдеевки и полном взятии города под контроль российской армии. Авдеевка являлась мощным оборонительным узлом украинской армии, с территории которого она обстреливала Донецк и другие территории ДНР.