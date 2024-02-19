Москва, 19 февраля, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Флагманский центр в клинической больнице имени В. М. Буянова, который будет работать по новому стандарту оказания экстренной помощи, введут до конца года. Об этом написал в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Евгений Самарин/РИА Новости

Центр будет способен принять до 200 пациентов единовременно, уточнил столичный градоначальник.

В корпусе разместят девять операционных разного профиля, включая две малые и одну гибридную.

Для пациентов оборудуют противошоковое отделение и реанимационный зал. В корпусе установят свыше 1,2 тысячи единиц высокотехнологичного медоборудования.

На объекте сейчас продолжается монтаж инженерных коммуникаций и оборудования.

Всего в столице откроется шесть флагманских центров. Четыре из них уже ведут приём пациентов.

Как передавало ИА Регнум, Собянин заявлял, что четыре московских флагманских медицинских центра приняли более 150 тысяч пациентов. Свыше 30 тысячам из них провели экстренные операции.

По его словам, на обследование, диагностику и определение курса лечения в 70% случаев требуется два часа. За это время порядка 20% пациентов получают квалифицированную помощь и выписываются домой, уточнил градоначальник.