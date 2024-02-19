* внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

Москва, 19 февраля, 2024, 12:46 — ИА Регнум. По факту смерти блогера Алексея Навального (внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) проводится расследование. Следственные органы выполняют все необходимые действия. Об этом 19 февраля журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Алексей Майшев/РИА Новости Алексей Навальный

«Расследование ведётся, выполняются все действия в этой связи, результатов расследования не было обнародовано», ― сказал официальный представитель Кремля.

На вопрос о том, заинтересован ли Кремль в тщательном проведении расследования, пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что выполняются все действия, предусмотренные законодательством.

При этом он назвал заявления западных политиков по теме смерти Навального хамскими.

«В условиях, когда нет никакой информации, выступать с такими, скажем, откровенно хамскими заявлениями, мы считаем, абсолютно непозволительно», ― указал Песков.

Он подчеркнул, что это не подобает государственным деятелям, из уст которых звучат подобные заявления.

«И эти заявления, безусловно, не могут нанести какой-то ущерб главе нашего государства, но они абсолютно не красят тех, кто с такими заявлениями выступает», ― добавил представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила о смерти Навального 16 февраля. После прогулки он почувствовал себя плохо, потерял сознание, к нему сразу прибыли медики колонии и вызвали бригаду скорой помощи. Однако реанимационные мероприятия положительных результатов не дали.

В колонию, где скончался Навальный, направили специальную комиссию. Причины смерти устанавливают. По некоторым данным, причиной мог стать оторвавшийся тромб. Отец Алексея Навального Анатолий в беседе с корреспондентом ИА Регнум подтвердил смерть сына. Где пройдут похороны, пока неизвестно, добавил он.

Следственный комитет России по факту смерти заключённого проведёт проверку. О случившемся доложили президенту Владимиру Путину. Как заявил Песков, никаких дополнительных мер в связи с известиями о смерти блогера предпринимать не собираются, так как ФСИН и медики проводят все необходимые процедуры для установления причин смерти Навального.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 16 февраля заявила, что моментальная реакция лидеров стран Североатлантического альянса на смерть Навального саморазоблачительна. Она уточнила, что судмедэкспертизы ещё нет, а «выводы у Запада уже готовы».