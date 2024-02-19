Москва, 19 февраля, 2024, 12:42 — ИА Регнум. В Кремле не готовят новых заявлений по поводу десятилетней годовщины «майдана» в Киеве, сообщил 19 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Малолетка Евгений/ITAR-TASS

«У кремля не будет никаких заявлений», — добавил Песков.

Представитель Кремля добавил, что Россия неоднократно на разных уровнях давала оценки событиям «майдана».

На Украине 21 ноября 2013 года на центральной площади Киева начались массовые столкновения и протесты после того, как власти отложили подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В феврале 2024 года исполняется десять лет, когда на майдане снайперы расстреляли десятки людей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя события тех лет, сообщала, что Украина после евромайдана превратилась из промышленно развитой и многонаселённой республики в нищую вымирающую территорию.

Политолог Владимир Шаповалов в беседе с ИА Регнум сообщал, что «майдан» 2014 года стал развилкой в судьбе Украины, и, выбрав неверную дорогу, Киев дошёл по ней до состояния полураспада. Он отметил, что «майдан» стал следствием вмешательства Запада и блокирования попыток Украины сблизиться с Россией.