Песков: на «Игры будущего» приедут лидеры ряда стран
Песков: кроме Жапарова, на «Игры будущего» приедут лидеры ещё ряда стран
Москва, 19 февраля, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Лидеры нескольких стран приедут в Россию на «Игры будущего», сообщил 19 февраля на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Помимо главы Киргизии Садыра Жапарова, ожидают гостей и из других стран.
«Мы действительно рады, что, собственно, радость этого спортивного мероприятия с нами разделят лидеры целого ряда государств. Мы своевременно сообщим, кто они», — сказал Песков.
Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля пресс-служба президента Киргизии распространила информацию, что Жапаров приедет в Россию. Он будет находиться с визитом в России с 20 по 21 февраля по приглашению президента Владимира Путина. В Казани президент Киргизии будет участвовать в церемонии открытия «Игр будущего».
Президент России 26 декабря подписал закон о международном мультиспортивном турнире «Игры будущего», которые 21 февраля — 3 марта пройдут в Казани. В соревнованиях примут участие две тысячи спортсменов в 21 дисциплине.
Помощник президента Юрий Ушаков 8 февраля сообщил, что атлеты из Китая будут участвовать в «Играх будущего». Участие китайских спортсменов в организованных Россией соревнованиях подтвердил в ходе телефонного разговора с Путиным председатель КНР Си Цзиньпин.