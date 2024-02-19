Москва, 19 февраля, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Лидеры нескольких стран приедут в Россию на «Игры будущего», сообщил 19 февраля на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

РИА Новости / Сергей Гунеев

Помимо главы Киргизии Садыра Жапарова, ожидают гостей и из других стран.

«Мы действительно рады, что, собственно, радость этого спортивного мероприятия с нами разделят лидеры целого ряда государств. Мы своевременно сообщим, кто они», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля пресс-служба президента Киргизии распространила информацию, что Жапаров приедет в Россию. Он будет находиться с визитом в России с 20 по 21 февраля по приглашению президента Владимира Путина. В Казани президент Киргизии будет участвовать в церемонии открытия «Игр будущего».

Президент России 26 декабря подписал закон о международном мультиспортивном турнире «Игры будущего», которые 21 февраля — 3 марта пройдут в Казани. В соревнованиях примут участие две тысячи спортсменов в 21 дисциплине.

Помощник президента Юрий Ушаков 8 февраля сообщил, что атлеты из Китая будут участвовать в «Играх будущего». Участие китайских спортсменов в организованных Россией соревнованиях подтвердил в ходе телефонного разговора с Путиным председатель КНР Си Цзиньпин.