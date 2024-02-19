Москва, 19 февраля, 2024, 13:48 — ИА Регнум. В честь Дня защитника отечества 23 и 24 февраля парковка в Москве будет бесплатной. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В воскресенье 25 февраля парковки в городе также будут бесплатными, но только на улицах, где не действует тариф 380 и 450 рублей в час, уточнил Собянин.

Парковки со шлагбаумами будут работать в обычном режиме.

Как передавало ИА Регнум, в Москве расширили зону платной парковки. Сюда добавили 50 новых участков улиц, с 22 февраля список дополнят ещё 31 участком. Жители прилегающих домов могут оформить парковочное разрешение и парковаться бесплатно.

Услуга оформления доступна онлайн, срок её предоставления — шесть рабочих дней. Изменения согласовали муниципальные депутаты. Как пояснили в Дептрансе, платные парковки дают местным жителям приоритет при выборе места и уменьшают количество нарушений правил стоянки.