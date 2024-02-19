Москва, 19 февраля, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 23 февраля обязательно поздравит военнослужащих с Днём защитника Отечества, заявил на брифинге 19 февраля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Михаил Метцель/РИА новости

«Путин это делает ежегодно. Будет поздравлять их, конечно же, и сейчас», — сообщил он.

На уточняющий вопрос, в каком формате будет поздравление, Песков ответил, что это пока неизвестно.

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году Путин поздравил с Днём защитника Отечества военнослужащих, отдельно отметив добровольцев и мобилизованных, а также представителей разных профессий, участвующих в специальной военной операции на Украине. Он также поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, поблагодарив их за разгром нацизма и отстаивание независимости Родины.

Российский лидер также почтил минутой молчания павших в боях за Отечество и возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены. В беседе с участниками церемонии он подчеркнул, что забота о защитниках России является святой обязанностью государства.