Московская область, 19 февраля, 2024, 12:17 — ИА Регнум. На олимпийской базе в подмосковном Новогорске рухнула крыша в здании с бассейном. Об этом сообщили в пресс‑службе Министерства спорта России.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

Инцидент произошёл в ночь на 19 февраля. На место происшествия оперативно вызвали аварийные службы.

«На федеральной базе в Новогорске ночью обвалилась крыша в здании с бассейном для синхронного плавания», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Также в министерстве уточнили, что в результате ЧП никто не пострадал. Сейчас специалисты проводят необходимые аварийные работы. Жизни и здоровью персонала базы и спортсменов ничего не угрожает.

В министерстве заверили, что держат ситуацию на оперативном контроле и пообещали принять меры после выяснения всех обстоятельств случившегося.

Учебно-тренировочная база в Новогорске является ведущей базой подготовки сборных команд России к крупнейшим международным соревнованиям по 32 видам спорта и одновременно может принять более 500 спортсменов и тренеров.

Как сообщало ИА Регнум, в середине декабря 2023 года в Тульской области из-за снега обрушилась кровля здания промышленного предприятия, построенного в 1973 году. Инцидент произошёл в городе Донском. Площадь обрушения составила 1,8 тыс. кв. м. Прокуратура Донского провела проверку.

В Оренбургской области 11 февраля произошло обрушение кровли в сельской гимназии. В Красногвардейском районе крыша обрушилась в спортзале гимназии на улице Советской. Никто не пострадал.

По одной из версий, конструкция могла рухнуть под тяжестью снега. На момент ЧП в школе не было учащихся: обрушение произошло в воскресенье.