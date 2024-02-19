Вашингтон, 19 февраля, 2024, 11:45 — ИА Регнум. С начала специальной военной операции на Украине выпуск заказов в оборонном секторе США вырос на 17,5%, сообщила газета The Wall Street Journal.

Aimee Dilger/Global Look Press

«За два года, прошедшие с начала конфликта на Украине, оборонная промышленность США пережила бум заказов на оружие и боеприпасы», — говорится в материале.

По данным Госдепа, в течение года США заключили сделок по производству вооружения более чем на $80 млрд, из которых примерно $50 млрд приходится на европейских союзников.

В статье также говорится, что сторонники поддержки Украины ссылаются на стратегические интересы или же моральные обязательства США. При этом в последнее время звучат заявления о том, что поддержка киевского режима — это хорошо для экономики. Рост военно-промышленного комплекса обеспечил Пентагон, который закупает новую технику у оборонных производителей, а также европейских союзников.

Из материала следует, что из $60 млрд, обещанных Киеву, 64% фактически поступят на оборонно-промышленную базу США.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что США видят в Украине инструмент для ослабления России, поэтому им невыгоден мир между Москвой и Киевом. Он отметил, что американский бизнес и ВПК воодушевлены планами американского президента Джо Байдена продолжать накачку Украины оружием.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведевв августе 2023 года отмечал, что ВПК США забит заказами, поэтому Вашингтон не пугает война до последнего украинца. По его словам, в этом смысле США заинтересованы в поддержании конфликта на Украине.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев также заявлял о заинтересованности США в конфликте на Украине. При этом Москва неоднократно выражала готовность к переговорам по урегулированию конфликта Украине, однако не видит заинтересованности оппонентов в этом.