Воздушную тревогу объявили в Севастополе
Севастополь, 19 февраля, 2024, 11:17 — ИА Регнум. Воздушную тревогу объявили в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
Алексей Павлишак / ТАСС
«Внимание всем! Воздушная тревога!» — сообщил Развожаев.
Тревогу объявили в 11:12 по мск.
Ранее, 16 февраля, губернатор Севастополя сообщил о воздушной тревоге в городе. В тот же день сообщали о временном перекрытии движения автомобильного транспорта по Крымскому мосту. Позднее движение восстановили.
Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщил 19 февраля, что ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка.