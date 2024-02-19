Севастополь, 19 февраля, 2024, 11:17 — ИА Регнум. Воздушную тревогу объявили в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Алексей Павлишак / ТАСС

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — сообщил Развожаев.

Тревогу объявили в 11:12 по мск.

Ранее, 16 февраля, губернатор Севастополя сообщил о воздушной тревоге в городе. В тот же день сообщали о временном перекрытии движения автомобильного транспорта по Крымскому мосту. Позднее движение восстановили.

Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщил 19 февраля, что ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка.